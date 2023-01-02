Арестович призвал установить монархию на Украине

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с «Властелином колец» и выразил мнение, что в стране необходимо установить монархию.

— Если мы в сценарии «Властелина колец», а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна, — заметил политик.

По словам Арестовича, рациональным будет объявить монархию на Украине и сказать, что Киев «собирает земли Рюриковичей». В пример он привел Великобританию, где монархия до сих пор существует. Об этом он заявил в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке.

Советник украинского лидера отметил, что в Испании монархию восстановили после правления Франсиско Франко, и добавил, что «очень сильное движение» за возвращение подобной формы правления имеется во Франции. Арестович также заметил, что в Бельгии королевскую династию выбрали только в XIX веке, пишет РИА Новости.

В середине декабря Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился за последний год и очень устал. По его словам, если сравнить украинского лидера в нынешние дни и год назад, то это два совершенно разных человека.