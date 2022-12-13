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Советник главы офиса Зеленского: Президент устал и очень плохо выглядит

Евгений Белоусов
В мире
Советник главы офиса Зеленского: Президент устал и очень плохо выглядит
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился за последний год и очень устал. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

— Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший, — рассказал он.

Если сравнить Зеленского в нынешние дни и год назад, то это два совершенно разных человека, подчеркнул Арестович в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* на его YouTube-канале.

До этого Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые приблизят мир в стране. Он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках оружия и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом 12 декабря сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Именно поэтому, отметил он, Киев внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.

До этого глава Украины сообщил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита «Большой семерки».

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.

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