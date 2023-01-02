Руководитель NASA заявил, что Китай может заявить права на территории на Луне

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Власти Китая якобы могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в новой космической гонке с Соединенными Штатами. Таким мнение поделился глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico.

По его мнению, Вашингтон участвует в новой космической гонке с Пекином. Если КНР одержит в ней победу, то сможет заявить свои права на владение обширными участками Луны, подчеркнул он. Китай, как считает Нельсон, заберет наиболее богатые природными ресурсами участки лунной поверхности, если первым закрепится на спутнике. В таком случае Китай никого не подпустит к этим землям, поскольку заявит о праве владения ими.

Глава NASA полагает, что основанием для подобных утверждений является ситуация со спорными островами в Южно-Китайском море. Он убежден, что США согласно плану отправят своих астронавтов на Луну в 2025 году. При этом Нельсон выразил обеспокоенность темпами подготовки КНР к высадке на спутнике.

— За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений. Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе, — заметил руководитель управления.

При этом Пекин опровергает подобные утверждения. Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал такие мнения «безответственными». Он заметил, что целью заявлений является искажение законной космической деятельности Китая. Дипломат также назвал космическое пространство «не полем для борьбы», пишет ТАСС.

При этом в конце сентября в NASA заявили, что высоко ценят сотрудничество с Роскосмосом, в частности, в рамках программы перекрестных полетов.