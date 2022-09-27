В NASA заявили, что высоко ценят сотрудничество с Роскосмосом

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В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 26 сентября, заявили, что высоко ценят сотрудничество с Роскосмосом, в частности, в рамках программы перекрестных полетов.

По словам руководителя американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэла Монталбано, NASA поддерживало контакт с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым перед запуском в космос корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Анна Кикина отправилась на МКС.

Монталбано подчеркнул, что в российской госкорпорации оказали «отличную поддержку» NASA в ходе подготовки к вышеуказанной миссии, пишет телеканал РЕН ТВ.

В нацуправлении США по космосу выразили надежду, что сотрудничество будет продолжено, поскольку Борисов четко дал понять, что ведомство намерено выполнять все свои международные обязательства.

— Мы действительно ценим то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами, — заметила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.

Американский зонд DART в понедельник, 26 сентября, совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите планеты от потенциально опасных астероидов.