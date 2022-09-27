NASA провело эксперимент по контролируемому столкновению зонда с астероидом

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Американский зонд DART в понедельник, 26 сентября, совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите планеты от потенциально опасных астероидов.

Это событие является экспериментом по изменению орбиты двойного астероида. Зонд стартовал с Земли в ноябре прошедшего года. Его столкновение с не угрожающим планете состоялось в автономном режиме в расчетные 19.14 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (2.14 по Москве).

В прямом эфире происходящее транслировало NASA. Приближение DART к каменистой поверхности астероида происходило на скорости порядка 23 тысяч километров в час, пишет РИА Новости.

— Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей, — отметила руководитель планетарных исследований NASA Лори Глейз.

В конце августа стало известно, что NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion.