Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NASA провело эксперимент по контролируемому столкновению зонда с астероидом

Егор Провоторов
В мире
NASA провело эксперимент по контролируемому столкновению зонда с астероидом
Фото: shutterstock

Американский зонд DART в понедельник, 26 сентября, совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите планеты от потенциально опасных астероидов.

Это событие является экспериментом по изменению орбиты двойного астероида. Зонд стартовал с Земли в ноябре прошедшего года. Его столкновение с не угрожающим планете состоялось в автономном режиме в расчетные 19.14 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (2.14 по Москве).

В прямом эфире происходящее транслировало NASA. Приближение DART к каменистой поверхности астероида происходило на скорости порядка 23 тысяч километров в час, пишет РИА Новости.

— Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей, — отметила руководитель планетарных исследований NASA Лори Глейз.

В конце августа стало известно, что NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion.

астероиды NASA эксперименты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте