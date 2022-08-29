NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»

Фото: shutterstock

NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщило американское космическое ведомство.

Ракета, которую окрестили самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту корабль Orion для отработки будущих пилотируемых миссий на Луну и в дальний космос. В рамках миссии «Артемида-1» корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю через 42 дня. Миссия станет подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых должен произойти в 2024 году.

— По итогам проверки работы двигателей директор полета принял решение об отмене старта сегодня, — заявил ведущий во время онлайн-трансляции.

Как уточняется, ракета-носитель в «стабильном состоянии», однако специалистам необходимо дополнительное время для принятия решения о запуске. Информация о точной дате новой попытки появится позднее, но, по предварительным данным, это может произойти 2 либо 5 сентября. Если в эти сроки ракета не стартует, то следующая возможность запуска появится не раньше октября, передает РИА Новости.

17 августа российские космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев завершили свой выход в открытый космос.