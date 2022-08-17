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Космонавты Матвеев и Артемьев завершили выход в открытый космос

Егор Провоторов
Общество
Космонавты Матвеев и Артемьев завершили выход в открытый космос
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев завершили свой выход в открытый космос, сейчас их самочувствие оценивается как хорошее. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду, 17 августа.

— Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее, — говорится на канале госкорпорации в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, работы, которые космонавтам не удалось завершить в этот раз, будут выполнены в ходе следующих выходов россиян в открытое космическое пространство.

Накануне Артемьев был вынужден досрочно завершить выход в открытый космос по причине проблем с энергообеспечением скафандра. В Роскосмосе тогда сообщали, что здоровью космонавта ничего не угрожает. Вслед за своим коллегой Матвеев также перебрался в шлюзовой отсек для завершения внекорабельной деятельности.

Российские специалисты должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора ERA, перенести и подсоединить внешний пульт управления EMMI, а также демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора.

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