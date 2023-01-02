Три взрыва были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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По меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам общественного деятеля, во временно оккупированном киевскими властями областном центре раздались взрывы, которых было как минимум три. Об этом Рогов написал на своем канале в Telegram.

По информации официального ресурса оповещения, воздушная тревога была объявлена вечером в воскресенье, 1 января, на территории Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

В минувшую среду, 29 декабря, взрывы были слышны в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета.