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СМИ: В Киеве и области слышны взрывы

Араз Салехов

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СМИ: В Киеве и области слышны взрывы
Фото: shutterstock

Взрывы слышны в Киеве и области, в регионе функционирует система противовоздушной обороны. Об этом в среду, 29 декабря, пишет издание «Страна.ua».

— Сообщают о взрывах в Киевской области… Работу ПВО… подтвердил губернатор, — говорится в сообщении.

В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета, сообщает РИА Новости.

До этого в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины. Помимо этого, сирены слышны в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Во всех указанных регионах тревога была объявлена почти одновременно — примерно в 06:30 по московскому времени.

Накануне тревожные сирены прозвучали в нескольких украинских областях. В частности, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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