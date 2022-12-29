Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в нескольких украинских областях в среду, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирена прозвучала в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

28 декабря мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога, жителям города необходимо находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога.

До этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и области.

25 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории Украины. Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах.

Украина Россия Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте