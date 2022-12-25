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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: shutterstock

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта минцифры страны.

Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах, передает РИА Новости.

В этот же день в столице Украины прогремели два взрыва, один из которых произошел в левобережной части Киева.

Недавно глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Всего было поражено более 1300 критически важных объектов.

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