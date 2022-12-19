Власти Киевской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

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В Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

— В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры… Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов, — отметил он.

Кулеба уточнил, что более подробная информация о случившемся будет доступна позже, сообщает РИА Новости.

Воздушную тревогу объявили 17 декабря в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской украинских областях. Позже тревога была объявлена в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве. Так, взрывы прогремели в Днепровском районе Киева.

Помимо этого, взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге.