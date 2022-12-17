Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.

Позже тревога была объявлена в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей, передает РИА Новости.

В Днепровском районе Киева прогремели взрывы. Об этом 16 декабря сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

До этого взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге.

Воздушная тревога 16 декабря была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Помимо этого, сирены тревоги прозвучали в занятом украинскими войсками Херсоне.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.