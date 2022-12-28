Воздушную тревогу объявили в Киеве

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и области. Об этом сообщают местные власти в среду, 28 декабря.

— В Киеве обвялена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

В Киевской области также заявили о воздушной тревоге, передает РИА Новости.

Заместитель главы киевской администрации Петр Пантелеев накануне заявил, что столица Украины всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Несмотря на то что специалисты осуществляют восстановительные работы объектов критической инфраструктуры, по-прежнему продолжаются ограничения электроэнергии, которые, по словам Пантелеева, больше носят экстренный характер.

В этот же день прозвучали взрывы в Одесской области на Украине. Причиной стала работа украинской системы противовоздушной обороны по беспилотникам. Также на протяжении часа на всей территории Украины длилась воздушная тревога.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начались еще 10 октября. Тогда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом России после взрыва на Крымском мосту.