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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Фото: Unsplash

Взрывы прозвучали в Одесской области на Украине. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, причиной стала работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась на протяжении часа, передает РИА Новости.

25 декабря также сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране. В этот же день в Киеве прогремели два взрыва, один из которых произошел в левобережной части города.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом России после взрыва на Крымском мосту.

В связи с массированными ударами Украина начала испытывать существенные сложности в сфере энергетики. Так, 23 декабря телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной страны. На кадрах сравнили ситуацию в стране в настоящее время с январем этого года.

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