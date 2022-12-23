Sky News показал спутниковые снимки полностью обесточенной Украины

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Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины.

На кадрах телеканал сравнил ситуацию в стране в настоящее время с январем этого года. Так, в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.

Все снимки были сделаны специально для телеканала с помощью спутников NASA Suomi и NOAA-20. Отмечается, что спутники ежедневно пролетают над территорией Украины примерно в 01:30.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. Тогда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное восстановление государственной энергетической системы на данный момент не представляется возможным.

22 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Он уточнил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов.