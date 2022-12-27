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Жителей Киева предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

Евгений Жуков
В мире
Жителей Киева предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму
Фото: Unsplash

Украинская столица на протяжении всей зимы будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал заместитель главы киевской администрации Петр Пантелеев.

По его словам, обстановка в городе продолжает оставаться сложной. Несмотря на то что специалисты осуществляют восстановительные работы объектов критической инфраструктуры, по-прежнему продолжаются ограничения электроэнергии, которые, по словам Пантелеева, больше носят экстренный характер. Однако в таких условиях киевлянам надо будет жить весь зимний период, передает РИА Новости.

17 декабря глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в регионе на западе Украины оценивается как критическая. По его словам, в домах местных жителей по восемь часов отсутствует электричество, а включают его «менее чем на четыре часа».

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.

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