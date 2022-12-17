Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической

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Обстановка с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в домах местных жителей по восемь часов отсутствует электричество, а включают его «менее чем на четыре часа». Козицкий также добавил, что мощности на регион работают только на половину от обычных показателей в этот период года.

Политик отметил, что на сегодняшний день в области применяют практику стабилизационного и аварийного отключения света. Несмотря на это электротранспорт в городе продолжает функционировать, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше 50 процентов потребления объединенной энергетической системы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что полноценное восстановление энергетической системы государства на данный момент не представляется возможным. При этом украинский лидер отметил, что власти постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества.