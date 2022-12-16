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«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию

Араз Салехов
В мире
«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию
Фото: shutterstock

Национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше 50 процентов потребления объединенной энергетической системы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в пятницу, 16 декабря.

— «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию... Произошла потеря более 50 процентов потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии, — цитирует сообщение РИА Новости.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины было введено экстренное аварийное отключение электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Он призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе полностью отключилось электроснабжение после взрывов. Также в городе появились проблемы со связью.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Кривом Роге. Также взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях, Запорожье и Кривом Роге. Помимо этого, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом взрыве в Киеве.

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