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Мэр Харькова призвал жителей города находиться в укрытиях

Араз Салехов

Сюжет: 

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Мэр Харькова призвал жителей города находиться в укрытиях
Фото: president.gov.ua

В регионе объявлена воздушная тревога, жителям Харькова необходимо находиться в укрытиях. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил мэр города Игорь Терехов.

— Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности, — отметил он.

Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога. В Харькове, как уточняется, видны клубы дыма, сообщает РИА Новости.

До этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и области.

Накануне прозвучали взрывы в Одесской области Украины. Причиной стала работа украинской системы противовоздушной обороны по беспилотникам. Также на протяжении часа на всей территории Украины длилась воздушная тревога.

В воскресенье, 25 декабря, сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории Украины. Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начались еще 10 октября. Тогда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом России после взрыва на Крымском мосту.

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