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Воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

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Воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины
Фото: shutterstock

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в четверг, 29 декабря, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины. Помимо этого сирены слышна на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Во всех указанных регионах тревога была объявлена почти одновременно — примерно в 6:30 по московскому времени, передает РИА Новости.

Накануне тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начали проводиться с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

17 декабря глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в регионе на западе Украины оценивается как критическая. По его словам, в домах местных жителей по восемь часов отсутствует электричество, а включают его «менее чем на четыре часа».

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