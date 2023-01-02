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Аэропорт Дамаска выведен из строя из-за ракетной атаки Израиля

Егор Провоторов
В мире
Аэропорт Дамаска выведен из строя из-за ракетной атаки Израиля
Фото: Unsplash

Двое военных из правительственных сил Сирии погибли, двое получили ранения, международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетной атаки Израиля, сообщили в понедельник, 2 января, в министерстве обороны арабской республики.

По информации ведомства, атака была совершена приблизительно в 02.00 по местному времени израильские силы «совершили воздушную агрессию» со стороны северо-востока Тивериадского озера, атаковав аэропорт и его окрестности.

— В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя, — говорится в заявлении Минобороны Сирии, которое приводит РИА Новости.

До этого местные СМИ передавали, что взрывы были слышны в небе над сирийской столицей. Журналисты сообщали, что системы противовоздушной обороны республики приступили к отражению израильской атаки в небе над сирийской столицей.

В начале декабря стало известно, что сирийские боевики вознамерились атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня кустарной сборки. Об этом сообщил замруководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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