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Япония хочет пригласить Зеленского поучаствовать в саммите G7

Егор Провоторов
В мире
Япония хочет пригласить Зеленского поучаствовать в саммите G7
Фото: president.gov.ua

Япония рассчитывает пригласить украинского президента Владимира Зеленского для участия в онлайн-формате в саммите «Большой семерки», который состоится с 19 по 21 мая в городе Хиросима, сообщает в понедельник, 2 января, газета Nikkei.

Япония в качестве страны-председателя G7 хочет создать условия для интенсивных дискуссий по украинской проблематике. Выступление Зеленского, уверены в Токио, может познакомить участников саммита с текущей ситуацией, пишет ТАСС.

Для Токио координация действий «семерки» по Украине является важным шагом в подготовке к вероятному конфликту вокруг Тайваня. Японские власти считают, что в случае начала там боевых действий страна окажется втянута в него, поэтому рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с Штатами и ЕС по аналогии с тем, как это было сделано в отношении РФ.

В начале декабря появилась информация о том, что власти Японии в обновленной стратегии национальной безопасности намерены охарактеризовать Россию как «вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности».

Украина Япония G7 Саммит G7 Владимир Зеленский
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