Asahi: Япония признает Россию «угрозой» в новой стратегии нацбезопасности

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Власти Японии в обновленной стратегии нацбезопасности намерены охарактеризовать Россию как «вызывающую серьезные опасения в сфере безопасности», сообщает местное издание Asahi со ссылкой на источники в правительстве.

Стратегия нацбезопасности, также как и нормы программы нацобороны и среднесрочная программа обороны, должна быть представлена властями страны до конца 2022 года. По данным Asahi, документ может быть одобрен 16 декабря.

В издании подчеркнули, что правящая Либерально-демократическая партия Японии считает необходимым признать РФ именно «угрозой», а не «вызывающей опасения».

В действующей версии стратегии нацбезопасности, принятой в 2013 году, прописана необходимость сотрудничества с Россией и расширения японо-российских отношений в целом. В документе отмечается, что именно такая стратегия будет способствовать безопасности страны.

23 ноября в Страсбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента. В процессе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Россия признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Принятый документ не несет никаких прямых юридических последствий для Евросоюза.