Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

День без осадков пообещали жителям Москвы 2 января

Егор Провоторов
Город
День без осадков пообещали жителям Москвы 2 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Погода с переменной облачностью, отсутствие осадков, гололедица, а также до 1 градуса со знаком «плюс» ожидают жителей столичного региона в понедельник, 2 января. Об этом рассказали представители Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха снизится до 5 градусов со знаком «минус». В Подмосковье будет от -3 до +2 градусов днем и до -7 градусов ночью.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте российского Гидрометцентра, ветер будет западного направления, его скорость составит 6-11 метров в секунду. При этом атмосферное давление в столице составит 748 миллиметров ртутного столба.

Первые два дня 2023 года выдадутся рекордно теплыми, затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские праздники «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, в январские праздники погода будет «дерганой» и переменчивой.

Гидрометцентр Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте