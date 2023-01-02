День без осадков пообещали жителям Москвы 2 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Погода с переменной облачностью, отсутствие осадков, гололедица, а также до 1 градуса со знаком «плюс» ожидают жителей столичного региона в понедельник, 2 января. Об этом рассказали представители Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в диапазоне от -1 до +1 градуса, а ночью температура воздуха снизится до 5 градусов со знаком «минус». В Подмосковье будет от -3 до +2 градусов днем и до -7 градусов ночью.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте российского Гидрометцентра, ветер будет западного направления, его скорость составит 6-11 метров в секунду. При этом атмосферное давление в столице составит 748 миллиметров ртутного столба.

Первые два дня 2023 года выдадутся рекордно теплыми, затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские праздники «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, в январские праздники погода будет «дерганой» и переменчивой.