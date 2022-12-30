Какой будет погода в Москве на новогодних праздниках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первые два дня 2023 года выдадутся рекордно теплыми, затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские праздники «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

По его словам, в начале нового года в Москве могут быть зафиксированы сразу два температурных рекорда — 1 и 2 января. В эти дни столбики термометров, вероятно, поднимутся до отметки в 5 градусов тепла.

— Таким образом, могут быть побиты предыдущие рекорды, установленные, соответственно, 1 января 1973 года (плюс 4,2 градуса) и 2 января 2007 года (плюс 3,6 градуса), — сообщил Шувалов.

Кроме того, 1–2 января в столице ожидаются осадки в виде дождя, а также порывистый ветер.

Вечером 2 января постепенно начнет холодать. И уже 3 января в городе будет небольшой «минус».

— 5 января температура достигнет минимума — минус 10–12 градусов, а уже в ночь с 6 на 7 января — вновь повышение температур, — отмечает собеседник «ВМ».

В целом же в январские праздники, по словам Шувалова, погода будет «дерганой»:

— Вот эти горки, к которым нас уже приучил декабрь, — сильные осадки, взлет температуры, лужи под ногами, а потом похолодание и каток — продолжатся практически все новогодние праздники.

До этого Шувалов рассказал «ВМ» о погоде в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, город ожидает «плачущий Новый год».

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей. По его словам, их число будет расти каждые 10 лет из-за большого потепления климата.