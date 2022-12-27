Названы самые распространенные травмы в период новогодних праздников

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В период новогодних праздников россияне чаще всего получают травмы при падении на льду, от пиротехнических изделий и при катании на горках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог Константин Терновой.

По его словам, с началом праздничных торжеств все столичные медицинские организации переходят на усиленный режим работы.

— Для врачей Новый год — это время серьезных испытаний, поскольку поступают пациенты с разными проблемами, — говорит собеседник «ВМ». — Самыми распространенными повреждениями являются ожоги рук и лица, травмы глаз, вывихи, взрывные травмы, возникающие вследствие использования пиротехники — запуска фейерверков, петард, салютов и поджога бенгальских огней.

Этот список, как отмечает Терновой, можно также дополнить частым переломами, которые происходят из-за падения на скользкой поверхности.

Отдельно врач перечислил травмы, которые в период праздников получают несовершеннолетние. По его словам, детские травмы преимущественно связаны с падением с транспортных средств для катания с горки.

— Ребятишки падают с тюбингов, ледянок, санок, ватрушек и получают чаще всего вывихи и травмы конечностей, а также позвоночника, — продолжил врач.

В период январских торжеств нередки и случаи обморожения, причем как среди взрослых, так и среди детей. Иногда обморожение приводит к страшным последствиям, и врачам приходится прибегать к крайней мере — ампутации.

Назвал врач и наиболее распространенный вид травмы, характерный для новогодней ночи. Речь идет о повреждениях от пробки из-под шампанского.

— И ладно если пробка попадет в мягкие ткани — вы отделаетесь испугом, небольшим покраснением и отеком. Но при попадании пробки в органы зрения, можно повредить роговицу глаза и даже лишиться зрения, — предупреждает Терновой.

Это очень часто наблюдается у пациентов, поступающих в пункты экстренной глазной помощи в ночь с 31 декабря на 1 января, заключил собеседник «ВМ».

До этого врач-инфекционист Светлана Герасенко дала несколько советов, как не заболеть перед новогодними праздниками и укрепить защитную систему.