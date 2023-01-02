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Ивлеева уехала из России в Нью-Йорк после съемок в любовном телепроекте

Егор Провоторов
Общество
Ивлеева уехала из России в Нью-Йорк после съемок в любовном телепроекте
Фото: Youtube / Galich Ida

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию после участия в телепроекте «Сердце Ивлеевой». За ее внимание боролись 12 мужчин со всей страны в течение трех месяцев.

Победителем шоу стал бывший молодой человек знаменитости, с которым у нее были отношения еще до всероссийской известности девушки. Однако возлюбленные расстались вскоре после окончания проекта, поскольку не смогли вернуть себе прошлое, передает «Царьград».

В то же время артистка стала чаще появляться на публике со своим бывшим мужем рэпером Элджеем. Пара целовалась прилюдно и провоцировала фанатов на слухи о новом романе. Некоторые фанаты даже посчитали, что бывшие супруги могли сойтись вновь. Теперь сообщается, что перед Новым годом Ивлеева решила уехать из России в США. Сейчас она находится в нью-йоркском районе Бруклин.

В конце ноября сообщалось, что Ивлеева пережила нервный срыв во время съемок сериала «Монастырь». Девушка сыграла распутницу Марию, которая сбежала от своих преследователей в монастырь.

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