Фото: Youtube / Galich Ida

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева пережила нервный срыв во время съемок сериала «Монастырь». Девушка сыграла распутницу Марию, которая сбежала от своих преследователей в монастырь.

Режиссер сериала «Монастырь» Александр Молочников рассказал о том, как проходили съемки с новоиспеченной актрисой.

— За свои 40 (около того) смен ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие 39 смен ты вела себя невероятно. Я давно не встречал такой работоспособности и адекватности восприятия самой себя, — цитирует его kp.ru.

До этого заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказался о Насте Ивлеевой, которая дебютировала в актерском амплуа. Именитый актер считает девушку недалекой и необразованной. По его словам, Ивлеева сама когда-то звонила ему с просьбой об интервью. Однако Садальский решительно отказался.

Новинка киноиндустрии, сериал «Монастырь» с Ивлеевой побил по просмотрам американский сериал «Дом дракона» на «Кинопоиске». Сериал за первый же день посмотрели свыше 250 тысяч пользователей, что стало рекордом для сервиса.