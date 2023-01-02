Автоэксперт Колодочкин объяснил, какие машины чаще останавливают сотрудники ГИБДД

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД активнее останавливают машины, которые популярны у угонщиков. Однако это далеко не единственная причина. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

— Есть перечень машин, которые чаще всего угоняют. Из стандартных — это всегда были Toyota Camry, Land Cruiser 200 и, естественно, «Лада», которую угоняли всегда. Машины этих марок сотрудники ГИБДД могут тормозить чаще всего. Если есть совпадение по цвету, то тем более. На другом полюсе — Peugeot, Citroen, Volvo и китайские марки, — рассказал собеседник «ВМ».

Слишком грязная машина также может привлечь внимание сотрудников ГИБДД, заметил Колодочкин: под грязью могут скрываться дефекты кузова. В случае если у ГИБДД стоит задача найти угнанную машину конкретного цвета, грязь может скрыть истинную расцветку, пояснил автоэксперт.

Иногда решающую роль играет необычное поведение водителя, подчеркнул специалист.

— Например, если водитель играет в «шашечки» и постоянно перестраивается, его остановят с большей вероятностью. Или, напротив, едет подозрительно медленно. Те, кто не притормаживает перед «лежачими полицейскими», выбоинами на дороге и так далее, тоже вызывают интерес, потому что, может быть, человек за рулем пьян. В общем, внимание привлекает любой автомобиль, который выделяется из «толпы», — объяснил Колодочкин.

Слишком громкая музыка в автомобиле тоже может привести к остановке сотрудником ГИБДД, уверен эксперт. Почти наверняка в такой машине будет кто-то, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, например, водитель.

Если водитель при виде стражей порядка начал вести себя беспокойно, это может вызвать интерес у сотрудников ГИБДД, считает специалист.

— Иногда внимательные инспекторы могут оценивать внешний вид водителя. Возможно, он суетится, руками машет, глаза рукой трет и так далее. Если вы разговариваете по мобильному телефону и вас заметили — сам бог велел вас остановить, — отметил эксперт.

Отсутствие номеров, наличие заведомо незаконного тюнинга или перевозка негабаритного груза также будут поводом насторожиться для сотрудников ГИБДД, добавил Колодочкин.