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Шведский экономист назвал три причины стойкости российской экономики

Егор Провоторов
Экономика
Шведский экономист назвал три причины стойкости российской экономики
Фото: shutterstock

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире скандинавского телевидения причины устойчивости российской экономической системы к западным санкциям.

Первой причиной специалист назвал доходы от продажи природных ресурсов. Беккер отметил, что доходы Москвы от продажи нефти и газа по-прежнему очень высоки, пишет РИА Новости.

Второй причиной шведский эксперт назвал действия Центробанка РФ, который достаточно быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения антироссийских санкций.

Третья причина заключается в опыте предыдущих кризисов. Так, российские эксперты, решавшие возникшие из-за санкций проблемы, уже пережили ряд экономических неурядиц. Шведский экономист напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008 года, а также сильном падении цен на нефть в 2014-м году.

Российская национальная валюта завершила уверенным ростом последний торговый день года — на отметках 69,9 рубля за доллар, 9,91 рубля за юань и 74,3 рубля за евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Так, по итогам последнего месяца 2022 года эти валюты прибавили 8,91 рубля, 1,32 рубля и 11,22 рубля соответственно, но по итогам всего 2022 года рубль вырос по отношению к указанным валютам.

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