Рубль за 2022 год вырос по отношению к доллару, юаню и евро

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российская национальная валюта завершила уверенным ростом последний торговый день года — на отметках 69,9 рубля за доллар, 9,91 рубля за юань и 74,3 рубля за евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 30 декабря.

Так, по итогам последнего месяца 2022 года эти валюты прибавили 8,91 рубля, 1,32 рубля и 11,22 рубля соответственно, но по итогам всего 2022 года рубль вырос по отношению к указанным валютам.

Курс доллара расчетами «завтра» на момент закрытия пятничных торгов упал за день на 2,28 рубля — до 69,9 рубля, юаня — на 27 копеек, до 9,91 рубля. Курс евро — на 1,7 рубля, до 74,3 рубля, следует из данных площадки.

До этого ведущий аналитик отдела глобальных исследований Олег Сыроваткин рассказал, что ослабление рубля произошло в ходе организованных торгов на Московской бирже, следовательно, оно носит объективный характер.

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