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Читатели Franceinfo назвали европейцев неудачниками из-за антироссийских санкций

Араз Салехов
Экономика
Читатели Franceinfo назвали европейцев неудачниками из-за антироссийских санкций
Фото: shutterstock

Санкции западных стран, введенные против России, пошли на пользу некоторым российским производителям. Об этом заявили читатели Franceinfo.

— Европейцы — большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет, — отметил пользователь Breidex.

По его словам, у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности. Комментатор leratdesvilles назвал крупные российские компании победителями в этой ситуации из-за ухода иностранных организаций из страны, сообщает РИА Новости.

Новогоднее обращение к нации премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он упомянул украинский кризис, вызвало жесткую критику среди пользователей Twitter. Часть комментаторов отметила, что высказывания премьер-министра идут вразрез с реальными действиями руководства страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к народу пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Однако пользователи германской газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление лидера Германии. Один из пользователей задается вопросом, почему Шольца не волнует его провальная энергетическая политика.

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