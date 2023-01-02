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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра

Араз Салехов
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра
Фото: CHK46 / CC BY-SA 4.0

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту два километра. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, днем 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступила информация о выбросе пепла на высоту два километра над уровнем моря на вулкане Эбеко.

Как уточняется, распространение шлейфа произошло в северном направлении. На сайте ведомства уточнили, что в близлежащем городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался и запах сероводорода не ощущался. Местному населению на данном этапе ничего не угрожает.

В ноябре прошлого года был назван самый опасный камчатский вулкан. Так, наибольшую опасность представляет Авачинский вулкан. Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов отметил, что извержения этого вулкана происходят довольно редко, но он расположен близко сразу к нескольким городам — Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску и Елизову.

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