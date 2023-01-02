Овчинский: Компания из Москвы увеличила выпуск косметики почти в два раза 

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель«Гельтек» за 9 месяцев 2022 года в 1,7 раза увеличил производство косметических средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производством косметической продукции занимается более 30 столичных компаний, которые выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию как для взрослых, так и для детей. Глава ведомства уточнил, что среди них есть предприятия и с вековой историей, и достаточно молодые.

— Предприятия развивают и модернизируют свои производственные мощности, расширяют ассортимент и достойно замещают зарубежную продукцию, ушедшую с отечественного рынка. В частности, компания «Гельтек» с января по сентябрь 2022 года выпустила в 1,7 раза больше косметики по сравнению с таким же периодом 2021 года. На предприятии выпустили свыше 270 миллионов единиц продукции, — рассказал Владислав Овчинский.

Компания с 1994 года работает на территории города и производит кремы, гели, сыворотки, пилинги, концентраты, маски. Производитель поставляет косметику во все регионы страны. Наибольшей популярностью у аудитории пользуются антивозрастные и пептидные сыворотки, очищающие средства и косметика с солнцезащитными свойствами.

Кроме того, предприятие обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и медицинскими контактными средствами для ультразвуковой и функциональной диагностики.

Продукция представлена в магазинах крупнейших парфюмерно-косметических сетей страны – «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко», на маркетплейсах «Озон», Wildberries и других интернет-площадках, а также в аптеках.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для российских производителей косметики 2022 год был сложным, при этом стал временем огромных возможностей.

Как уточнили в компании, санкции сильно ударили по поставкам сырья для косметики. «В этом году мы поставили ряд амбициозных задач. Например, предложить покупателям альтернативы иностранным средствам высокого качества, выпустить уникальные новинки, способные удивить аудиторию, запустить новые линейки – для детей, а также косметику для волос. Отмечу, что значительную часть целей удалось достичь, что-то находится уже на финальном этапе, а что-то будет реализовано в первом полугодии 2023-го», – отметила Елена Пастухова, директор по развитию косметического бренда «Гельтек».

Столица предоставляет компаниям меры финансовой и нефинансовой поддержки. Некоторые производители косметической продукции в Москве имеют статус промышленного комплекса. Благодаря чему получают налоговые льготы и направляют сэкономленные средства на собственное развитие.