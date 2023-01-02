Ефимов: В 2022 году четыре детских сада переведены на льготную ставку аренды

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Четыре столичных детских сада выполнили все требования программы «1 рубль за квадратный метр в год» и были переведены на льготную ставку аренды в 2022 году. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В текущем году на льготную ставку по программе «1 рубль за квадратный метр в год» перешли четыре образовательных учреждения, которые занимают почти три тысячи квадратных метров городских помещений. Общая сумма их экономии составит 24,1 миллиона рублей в год, — рассказал заммэра.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в минувшем году на льготную ставку аренды были переведены детские сады «Островок» и «Международная лингвистическая школа», расположенные в Хорошево-Мневниках, «Первый детский» в Басманном районе и «Узорница» в Текстильщиках. Площадь образовательных учреждений составляет от 401 до 947 квадратных метров.

В конце декабря Ефимов сообщил, что Москва подписала с инвесторами 10 соглашений по строительству 47 образовательных учреждений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.