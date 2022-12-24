Ефимов: 47 объектов образования построят в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда

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Столица подписала с инвесторами 10 соглашений по строительству 47 образовательных учреждений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 24 декабря.

— В эти объекты будет вложено более 45 миллиардов рублей. Здания введут в эксплуатацию в период с 2023 по 2028 год, работать там смогут свыше четырех тысяч человек, — рассказал он.

Так, два детских сада, школу и учебно-воспитательный комплекс возведут в поселении Рязановском.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, реализация проекта позволит создать 405 новых рабочих мест, а в строительство будет вложено 4,6 миллиарда рублей. Всего по программе в городе появятся 28 детских садов, 16 школ, два объекта, включающих детский сад и школу, и один учебно-воспитательный комплекс.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы строительства семи новых объектов различного назначения, среди которых детские сады, Центр инноваций и импортозамещения, а также Музей искусств.