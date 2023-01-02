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Ефимов: Город реализовал на торгах 6,6 тысячи машино-мест в 2022 году

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Город реализовал на торгах 6,6 тысячи машино-мест в 2022 году
Фото: Пресс-служба

В минувшем году Москва реализовала на торгах 6,6 тысячи машино-мест, что сопоставимо с результатами 2021-го и более чем вдвое превышает показатели 2020 года. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 и 2021 годах у города приобрели 2,5 и 6,5 тысячи таких объектов соответственно.

— Популярность парковочных мест, расположенных на многоуровневых наземных и подземных стоянках, ежегодно растет: если в 2020 году число участников торгов составило 12,7 тысячи, то в 2021-м — уже 28,3 тысячи, а в 2022-м — 32,1 тысячи, — рассказал заммэра.

Как уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, наибольшее число реализованных в этом году машино-мест расположено на западе столицы — 1,6 тысячи. При этом на северо-западе города состоялись торги по 1,2 тысячи объектов, а в Зеленограде — по 729.

— В среднем на каждый лот претендовало пять участников. Самым популярным в этом году стало парковочное место площадью 15 квадратных метров на подземной стоянке на Ходынском бульваре: за него конкурировали сразу 47 желающих, — добавил Щербаков.

В конце декабря Ефимов сообщил, что представители малого и среднего бизнеса в 2022 году выкупили у Москвы более 350 помещений по преимущественному праву.

Владимир Ефимов Аукционы Парковки
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