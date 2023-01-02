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Рафик Загрутдинов оценил готовность тоннеля скоростного диаметра под Павелецким направлением МЖД

Араз Салехов
Город
Рафик Загрутдинов оценил готовность тоннеля скоростного диаметра под Павелецким направлением МЖД
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления готов на 50 процентов. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новый тоннель протянется на 46 метров. Автомобили в нем будут двигаться по трем-четырем полосам в каждом направлении, — отметил он.

Как уточняется, специалисты ведут строительные работы на участке без приостановки движения поездов, в том числе аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Планируется, что строительство тоннеля завершится в феврале 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении тоннелепроходки между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метро. Кроме того, продолжается активное строительство станций «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри».

До этого сообщалось, что за четыре месяца после открытия основного участка МСД северо-восточные участки МКАД разгрузились на 13 процентов. Автомобилисты стали чаще выбирать МСД: ежедневно по основному участку магистрали проезжает свыше 260 тысяч машин.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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