Разведывательный беспилотник ВСУ сбили на подлете к Воронежу

Фото: Минобороны РФ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) вблизи Воронежа. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили местные власти.

— Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших и разрушений на земле нет. В Telegram-канале региональных властей добавили, что ситуация находится под полным контролем.

Утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе. В настоящее время в одном из населенных пунктов Климовского района отсутствует электричество. На месте работают все оперативные службы региона.