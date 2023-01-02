Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Разведывательный беспилотник ВСУ сбили на подлете к Воронежу

Араз Салехов
Происшествия
Разведывательный беспилотник ВСУ сбили на подлете к Воронежу
Фото: Минобороны РФ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) вблизи Воронежа. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили местные власти.

— Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших и разрушений на земле нет. В Telegram-канале региональных властей добавили, что ситуация находится под полным контролем.

Утром 2 января украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Климовский район Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе. В настоящее время в одном из населенных пунктов Климовского района отсутствует электричество. На месте работают все оперативные службы региона.

Украина Россия Беспилотники Воронежская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте