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Украинские БПЛА атаковали Брянскую область

Егор Провоторов
Происшествия
Украинские БПЛА атаковали Брянскую область
Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) утром в понедельник, 2 января, атаковали Климовский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе. В настоящее время в одном из населенных пунктов Климовского района отсутствует электричество. На месте работают все оперативные службы региона, сообщил Богомаз на своем канале в Telegram.

В минувший четверг, 29 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Клинцовском районе Брянской области. В результате действий системы были сбиты несколько беспилотников.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты. По его словам, баллистика в настоящее время недоступна для тех средств ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.

ПВО Брянск Беспилотники
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