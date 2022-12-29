Богомаз сообщил о сбитых украинских беспилотниках над Клинцовским районом
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Система ПВО сработала в Клинцовском районе Брянской области. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. В результате работы были сбиты БПЛА, — рассказал он.
Недавно российские средства противовоздушной обороны сбили на территории Донецкой народной республики два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих Воздушным силам Украины. Еще шесть беспилотников было уничтожено в ЛНР, Харьковской области и Донецке.
До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты. По его словам, баллистика в настоящее время недоступна для тех средств ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.