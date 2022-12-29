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Богомаз сообщил о сбитых украинских беспилотниках над Клинцовским районом

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Богомаз сообщил о сбитых украинских беспилотниках над Клинцовским районом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Система ПВО сработала в Клинцовском районе Брянской области. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. В результате работы были сбиты БПЛА, — рассказал он.

Недавно российские средства противовоздушной обороны сбили на территории Донецкой народной республики два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих Воздушным силам Украины. Еще шесть беспилотников было уничтожено в ЛНР, Харьковской области и Донецке.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты. По его словам, баллистика в настоящее время недоступна для тех средств ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.

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