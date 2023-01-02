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В РФ выявили минимальный с середины июля суточный прирост заболевших COVID-19

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В РФ выявили минимальный с середины июля суточный прирост заболевших COVID-19
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3 884 новых случая заражения COVID-19, что стало минимальным значением с середины июля прошлого года. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, которые связаны с инфекцией. Также 379 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что на 21,2 процента меньше, чем днем ранее.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 4489 пациентов, отмечается на портале.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 98 процентов выявленных случаев коронавируса в Российской Федерации приходится на штамм «омикрон». При этом она отметила, что штамм «цербер» не имеет развития.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как долго люди могут оставаться переносчиком инфекций в сезон распространения вирусов гриппа и ОРВИ и что необходимо делать, чтобы избежать осложнений.

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