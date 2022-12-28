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Попова: Почти 98 процентов случаев COVID-19 в России приходится на «омикрон»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова: Почти 98 процентов случаев COVID-19 в России приходится на «омикрон»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Около 98 процентов подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон». Об этом в среду, 28 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Пока все остальное, то, что нас пугало, в том числе штамм «цербер», не имеет развития, это единичные наши находки, — добавила специалист.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться вторую неделю подряд. За последние семь дней показатели сократились на 7,3 процента, передает телеканал «Россия-24».

Иммунолог Николай Крючков сообщил «Вечерней Москве», что предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. По его словам, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала уходящего года.

Кроме того, Россия столкнулась с небывалой эпидемией гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости уже превышены на 20 процентов. Подробнее об эпидемии гриппа в России и сроках ее завершения — в материале «ВМ».

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