В России выявили 6202 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6202 новых случая заражения COVID-19. Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 56 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 1113 человек госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 12 меньше, чем сутками ранее.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 8110 пациентов, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

Доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что нынешние штаммы коронавирусной инфекции вызывают более легкие симптомы, чем обычный сезонный грипп и в том числе так называемый свиной грипп H1N1.

Вирусолог Алексей Аграновский в свою очередь заявил, что пандемия коронавируса подходит к своему завершению.

В сезон распространения вирусов гриппа и ОРВИ важно понимать, как долго человек остается переносчиком инфекций. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как долго люди могут оставаться источником болезни и что необходимо делать, чтобы избежать осложнений.