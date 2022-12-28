В России выявили 6202 новых случая коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6202 новых случая заражения COVID-19. Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 56 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 1113 человек госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 12 меньше, чем сутками ранее.
После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 8110 пациентов, отмечается на портале.
Доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что нынешние штаммы коронавирусной инфекции вызывают более легкие симптомы, чем обычный сезонный грипп и в том числе так называемый свиной грипп H1N1.
Вирусолог Алексей Аграновский в свою очередь заявил, что пандемия коронавируса подходит к своему завершению.
В сезон распространения вирусов гриппа и ОРВИ важно понимать, как долго человек остается переносчиком инфекций. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как долго люди могут оставаться источником болезни и что необходимо делать, чтобы избежать осложнений.