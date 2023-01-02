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Москвичам рассказали о местах зимних развлечений рядом со станциями МЦД

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о местах зимних развлечений рядом со станциями МЦД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вблизи станций Московских центральных диаметров (МЦД) есть немало мест, где можно активно провести время в период зимних каникул. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рядом со станцией Щукинская МЦД-2 есть Щукинский парк — здесь можно насладиться зимней прогулкой и понаблюдать за птицами и белками в специальном павильоне, — говорится в сообщении.

Кроме того, активно можно провести время в парке «Митино», он находится рядом со станцией Волоколамская МЦД-2. У станции Фили МЦД-1 находится одноименный парк, в котором горожан ждут катки, лыжни и зимние прогулки.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более подробно о таких местах рассказал Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Благодаря приложению «Московский транспорт» теперь можно посмотреть все локации фестиваля «Путешествие в Рождество». В Дептрансе отметили, что если понадобится воспользоваться общественным транспортом, то можно проехаться на одном из украшенных к Новому году электробусов и трамваев.

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