Москвичам рассказали о местах зимних развлечений рядом со станциями МЦД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вблизи станций Московских центральных диаметров (МЦД) есть немало мест, где можно активно провести время в период зимних каникул. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рядом со станцией Щукинская МЦД-2 есть Щукинский парк — здесь можно насладиться зимней прогулкой и понаблюдать за птицами и белками в специальном павильоне, — говорится в сообщении.

Кроме того, активно можно провести время в парке «Митино», он находится рядом со станцией Волоколамская МЦД-2. У станции Фили МЦД-1 находится одноименный парк, в котором горожан ждут катки, лыжни и зимние прогулки.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы 2/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более подробно о таких местах рассказал Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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