Локации фестиваля «Путешествие в Рождество» собрали на карте «Московского транспорта»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Благодаря приложению «Московский транспорт» теперь можно посмотреть все локации фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Бесплатные катки, ярмарки, мастер-классы и даже место для керлинга — все с графиком работы и описанием. Выбирайте развлечение и стройте удобный маршрут на любом транспорте, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что если понадобится воспользоваться общественным транспортом, то можно проехаться на одном из украшенных к Новому году электробусов и трамваев, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что гости площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» могут поздравить участников специальной военной операции и всех военных с предстоящими новогодними праздниками.

Как уточняется, в городе действует 24 фестивальные площадки, на которых можно написать праздничную открытку для военнослужащих.