Убийца сотрудника МАДИ в парке «Зарядье» оказался бойцом ММА

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Стало известно имя мужчины, зарезавшего сотрудника МАДИ под «парящим» мостом в парке «Зарядье». Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, предполагаемого преступника зовут Ламберд Ахъядов.

— 2 января 2023 года постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахъядова Ламберда Байалиевича, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции».

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Мужчина с такими же именем и фамилией является бойцом ММА. На одном из сайтов, посвященных смешанным единоборствам, указано, что он начал свою карьеру в 2013 году, одержал девять побед и потерпел пять поражений.

Суд арестовал Ахъядова до 28 февраля. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ — «Убийство из хулиганских побуждений».

Ахъядов 31 декабря нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Человек скончался от полученных травм.

В конце года злоумышленник на западе столицы зарезал гостя в квартире. Преступление произошло в квартире жилого дома на Кастанаевской улице вечером 24 декабря. Между хозяином и гостем жилища произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой один мужчина ударил другого ножом в живот.