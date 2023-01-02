«Дайте отдохнуть»: Газманов в Дубае отказался отвечать на вопрос о России и Украине

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский певец Олег Газманов оказался втянут в конфликт на новогоднем корпоративе в Дубае. Двое нетрезвых мужчин решили заставить певца высказаться про ситуацию на Украине, пока он исполнял свой хит «Мои ясные дни».

Разгоряченные мужчины настойчиво требовали от Газманова встать на сторону Украины и озвучить свою позицию в микрофон. Видеоролик с выступления был опубликован в Telegram-канале «Дубай.Report».

— Ребята, дайте отдохнуть, — отстранился от них певец.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / ДУБАЙ.REPORT

После этого жена Газманова Марина никак не упомянула конфликт супруга, описывая в своих социальных сетях праздничное выступление в Дубае. Сам Олег Газманов не раз выражал свою поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине.

Певец Николай Басков также является одним из первых, кто поддержал военную спецоперацию. Однако его поступок поэт-песенник Илья Резник считает неискренним, он обвинил артиста в лицемерии. Еще в августе композитор заявил, что звезда долго пытался усидеть на двух стульях. Именно поэтому Баскова, по мнению Резника, нельзя сравнивать с покойным певцом Иосифом Кобзоном.