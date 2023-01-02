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Олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет

Евгений Белоусов
Общество
Олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет
Фото: Pexels

Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин скончался в возрасте 55 лет. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе московского хоккейного клуба «Динамо», в составе которого он выступал.

— Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что хоккеист ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сергей Баутин родился 11 марта 1967 года в городе Рогачев Гомельской области. Хоккеем он начал заниматься в Мурманске у тренера Петра Аникиева. Игровую карьеру начал в саратовском «Кристалле», за который провел три сезона.

Баутин выступал за московское «Динамо» в 1990-1992 годах. В составе национальной сборной он выиграл золотую олимпийскую медаль в 1992 году, а также выступал на трех чемпионах мира (1992, 1997, 1999). В 1992 году Сергей Баутин был удостоен звания Заслуженного мастера спорта СССР.

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